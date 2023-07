Stand: 04.07.2023 09:30 Uhr Heizungsgesett

Över dat Heizungsgesett hebbt se sik jo veel in Hoor hatt. Vele Minschen sünd verunsekert, wiel se nicht weten doot, wat op se tokümmt. De SPD in Hamborg will dorüm, dat de Lüüd op laatste bet Enn vun 2026 weten doot: Kann een in mien Stadtdeel Fernwarms oder en Warmspump insetten? De Hamborger Soziaaldemokraten hebbt nu en Papeer mit Eckpunkte vörleggt, dat NDR 90,3 ok vörliggen deit. Se wüllt gau Gootachten utarbeiden. Mit den Koalischoonspartner de Grönen is dat nicht afsnackt.

