Reisen, ok wenn dat duer is

As so vele Saken is ok dat Reisen dürer worrn. De Priesen vör’t Campen un för Ferienwahnungen sünd wieder na baven gahn. Wat dat Institut för Weltwirtschop in Kiel seggt, kossen Flöög binnen Europa sogor 40 Perzent mehr as in’t verleden Johr. Liekers hebbt de Lüüd 1 Perzent mehr Urlaubsreisen bookt as vör Corona. Dat seggt de Düütsche Reiseverband. De ADAC rekent dorüm mit mehr Stau – ok in Hamborg – wiel de Minschen mehr mit’n Auto föhrt.

