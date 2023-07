Stand: 04.07.2023 09:30 Uhr Unfall an’n Haven

In’n Hamborger Haven is en 62-Johr olen Mann bi de Arbeid to Dode kamen. Wat de Polizei seggt, wull he graad en Flaach in’n Eurogate-Terminaal passeren, wo en LKW rangeert hett. De Fohrer hett den Arbeider woll nicht sehn un de is ünner den Lastwagen kamen. De 62-Johr ole Mann is glieks na den Unfall storven. De Lkw-Fohrer stünn ünner Schock un is vun Reddungshölpers vor Ort versoorgt worrn.

