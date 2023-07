Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Kravall in Frankriek

In Frankriek hett dat wedder Opstänn geven. Wat de Behöörden seggt, weer dat aver nich so dull as in de verleden Krawallnachten. Liekers weren wedder 45-dusend Polizisten ingang. Se hebbt, wat de eersten Tahlen seggt, 80 Lüüd fastnahmen. Vör allen sünd dat junge Minschen, de siet Daag in Frankriek randaleert, nadem en 17 Johr ole Jung bi en Polizeikontrull dootschoten worrn weer. Präsident Emmanuel Macron will morgen mehr as 220 Börgermeisters drapen un mit jüm över de Problemen in de Vororten Raat slaan.

