Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Kinnergrundsekern

Woveel Geld schüllt se in de plaante Kinnergrundsekern rinstecken. Doröver is sik de Ampel-Koalischoon ümmer noch nich eens. Wat de Bunnsfinanzminister Christian Lindner vun de FDP seggt, sünd twee Milliarden Euro per Johr dorför ansett. De gröne Familienministersch Lisa Paus will 12 Milliarden Euro dorför hebben. De Kinnergrundsekern schall mehrere Saken tosamnefaten un utboen, dorünner Kinnergeld, Kinnertoslaag un Börgergeld. Dat Kabinett will övermorgen över den Finanzplaan 2025 bet 2027 bestimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch