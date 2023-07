Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Wekenmarkten in de Kniep

De Hamborger Wekenmarkten, de geiht dat nich goot – de Inflaschoon, de Priesen, de na baven gaht, un de Bürokratie maken vele Marktlüüd Marleschen. Mit en Andraag in de tokamen Börgerschop will de CDU nu, dat de Senaat sik nipp un nau ankieken deit, wo de Stadt hölpen kann. Vele Marken sünd in’t Minus un de Bezirken tahlt bavendrop, ok wenn se dorför egens kein offiziellen Putt mit Geld hebbt.

