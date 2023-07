Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Rüstwark ümfullen

Op de Wandbeker Chaussee is an’n Avend en Bogerüst tosmanenkracht. In de Höög vun de Maxstraat is dat Gerüst gegen Klock söven an’n Avend op de Forhbahn fullen un hett en lütten Transporter, de dor parkt hett, ünner sik begraven. To Schaden kamen is nüms. Worüm dat Rüstwark ümfullen is, dat is noch nich kloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.07.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch