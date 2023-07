Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Verkoopsapen Sünndag

Bi dat köhlige Sommerwedder an’n Wekenenn in Hamborg, dor sünd dusende Minschen bummeln un shoppen west. Rund 350-dusend Besökerschen un Besökers sünd an’n verkoopsapen Sünndag na de Stadt hinkamen. Wat dat City Management seggt, weren dat meist so vele as vör de Pandemie.

