Stand: 03.07.2023 09:30 Uhr Galopp-Derby

Rund 14-dusend Besökerschen un Besökers hebbt güstern op de Horner Rennbahn de Galoppers bi’t Düütsche Derby anfüert. De gauste weer de Hengst Fantastic Moon. Sien Besitters, de Gemeenschop Liberty Racing, hett so de Siegprämie vun 390-dusend Euro wunnen. To’t Enn vun de Galopp-Week is de Hamborger Rennclub tofreden: Mit rund 2,2 Millionen Euro weer de Wettümsatz bummelig so hooch as in’t Johr vöraff un dat wenngliek dat weniger Rennen geven hett.

