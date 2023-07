Stand: 01.07.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Plaans gegen den Mangel an Schoolmeesters

Hamborg will mehr wat gegen den Mangel an Schoolmeesters gegenangahn. Dingsdag düsse Week hebbt de Uni, de Wetenschops- un de Schoolbehöörd jümehr Plaans hierför op’n Disch leggt hatt. Un so schall to’t Bispeel in dat Fach Erziehungswetenschop de Numerus Clausus wegfallen. Bavento will de Uni mehr Studienplätz anbeden. Un för Lüüd, de studeren doot, dor schall dat denn lichter warrn na Lehramt hen to wesseln.

