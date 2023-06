Stand: 30.06.2023 09:30 Uhr Spoorkass mutt villicht betahlen

De Hamborger Spoorkass mutt mööglicherwies ‘n ganzen Barg Geld betahlen un dat kunn in’e Millionen gahn. Twee Johr is dat her, wo in en Geschäftssteed in Noordersteed groot inbraken worrn is. Un nu hett dat Lannsgericht seggt, dat de Spoorkass den Schaden bi de Kunnen, de beklaut worrn sünd, wedder goot maken müss. Betnu harr de HASPA blots en Deel utgleken hatt. Un dree Kunnen hebbt klaagt hatt. Bedrapen ween sünd aver 650 Sluutfachen un nu kunnen de anner Kunnen ok noch klagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch