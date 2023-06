Stand: 30.06.2023 09:30 Uhr Kravallen in Frankriek

In Frankriek hett dat nu al de drütte Nacht in’e Reeg Kravallen geven. Utlööst worrn is dat Ganze dör en Fall, wo en jungen Keerl vun’e Polizei dootschaten worrn is, as de em nakieken wull. 40.000 Polizeilüüd sünd in’e verleden Nacht in’n Insatz ween. So as seggt warrt, schüllt se opminnst 420 Lüüd fastnahmen hebben - 240 dorvun in un rundüm vun Paris. In Nanterre, dicht bi Paris, wo de 17 Johr ole Jung dootschaten worrn is, dor hebbt de Lüüd goors en Geschäftssteed vun en Bank in Brand steken.

