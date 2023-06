Stand: 30.06.2023 09:30 Uhr Striet in’e EU wegen de Asylpolitik

De Länner, de to de EU tohören doot, de hebbt sik in de Fraag, woans de Asylpolitik in’e Tokunft utsehn schall, ümmer noch in’e Hoor. Vör allen Dingen Polen un Ungarn sünd gegen konkrete Vörgaven, wenn dat dor üm geiht, Flüchtlingen optonehmen. Se hebbt bi dat Drapen vun’e EU in Brüssel verlangt, dat de Refoormplaans, de se uthannelt hebbt, nochmal överarbeidt warrt. So as de Regeren in Polen dat süht, mutt dat freewillig blieven, wenn dat üm de Fraag geiht, wat een nu bi sik in’t Land Flüchtlingen opnehmen will oder nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch