Stand: 30.06.2023 09:30 Uhr Lauterbach in Hamborg

Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach is vundaag in Hamborg togang. He besöcht in knapp een Stünn tohoop mit Hamborgs Soziaalsenatersch Melanie Schlotzhauer in dat Marienkrankenhuus dat Integreerte Nootfallzentrum. Dat is neemich nu een Johr her, wo dat dormit losgüng. Un so as dat Krankenhuus dat seggt, ist dat Nootfallzentrum dat eerste ween in ganz Noorddüütschland. Dor gifft dat denn jedeen Dag vun‘t Johr 24 Stünnen lang en Nootfallversorgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch