Stand: 30.06.2023 09:30 Uhr Fohrkort för Schoolkinner schall nix kösten

De Schoolkinner in Hamborg schüllt in’e tokamen Johren de HVV-Fohrkort ümsünst kriegen. So as Finanzsenater Andreas Dressel dat seggt, maakt de SPD dormit en wichtige Saak wohr, de se bi Wahl verspraken harrn. Dat Schölerticket schall woll en tweestelligen Millionenbedrag kösten. Un betahlen doot se de Fohrkort ut’e Stüerkass. Un deswegen mutt de ganze Saak ok noch vun’n Senaat un vun‘e Börgerschop afnickt warrn.

