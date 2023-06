Stand: 29.06.2023 09:30 Uhr EU-Drapen in Brüssel

Üm den Wagner-Opstand in Russland, de ja fehlslaan is, üm den geiht dat ok bi’t EU-Drapen in Brüssel, dat vundaag anfangt. De Staats- un Regerensböversten wüllt bi dat letzte Drapen vör de Sommerpaus ok raatslaan, woans se de Ukrain wieder Stütt geven köönt. Inlaadt is ok Nato-Generaalsekretär Jens Stoltenberg. Denn steiht noch de europääsche Migratschoonspolitik op’t Tapeet.

