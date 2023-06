Stand: 29.06.2023 09:30 Uhr Resten vun de „Titan“ funnen

De US-Küstenwach hett Trümmerstücken vun dat Ünnerwaterboot „Titan“, dat ja to Malöör kamen is, an Land bröcht. Se hebbt woll ok Överresten vun de Lüüd an Boord borgen. De Küstenwach will nipp un nau rutfinnen, woans dat to düt Unglück kamen is. De „Titan“ harr sik vör mehr as een Week op Expeditschoon hen na dat Wrack vun de Titanic in den Noordatlantik op den Weg maakt un weer denn nich mehr optofinnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.06.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch