Stand: 29.06.2023 09:30 Uhr Streik bi’n TÜV Noord

De Warkschop ver.di hett de Anstellten vun den TÜV Noord opropen jümehr Arbeit liggen to laten. Los geiht dat vundaag un duert bet Dingsdag. Marken warrt de Lüüd dat vör allen in’t Ümland. In Hamborg is de TÜV Hanse tostännig, för den gellt de Streik nich. Ver.di verlangt 12 Perzent mehr Geld bi’t Verhanneln vun de Tarifen. De TÜV Noord büdd 8,6 Perzent un en Inflatschoonsutgliek vun 3.000 Euro an.

