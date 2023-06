Stand: 29.06.2023 09:30 Uhr Football: Ut för de U21

De düütsche U21-Football-Natschonaalmannschop is dat eerste mal siet teihn Johr in de EM-Vörrunn rutflagen. Nu kann de Kru ok nich bi de Olympschen Spelen 2024 in Paris mitmaken. Güstern hett de Mannschop 0:2 gegen England verloren. Dormit hebbt se bi de dree Gruppenspelen een op de Mütz kregen.

