Stand: 28.06.2023 09:30 Uhr Wat is los bi de HADAG-Fähren?

Över Maanden henweg fallt dor ümmer wedder Fohrten ut. Deswegen schall nu ok de Vörstand vun dat Ünnernehmen vör den Regionaalutschuss Finkwarder to de ganze Saak wat seggen. Alleen güstern sünd dor mehr as dörtig Fohrten utfullen op de beiden Finkwarder-Strecken 62 un 64. Wat den Grund angeiht, dor snackt de HADAG, wenn’n jüm fragen deit, vun Lüüd, de sik kortfristig krankmellt hebbt. De Bezirk Mitt will nu aver Druck maken, dormit sik de Lüüd op düsse wichtige Verbinnen tokünftig wedder mehr verlaten köönt.

