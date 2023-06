Stand: 28.06.2023 09:30 Uhr Op’e Söök na en Container mit Drogen binnen?

Nochmal wedder: De Hamborger Polizei hett in’e verleden Nacht veer Lüüd ut Holland fastnahmen hatt, de över’n Tuun op dat Flach vun dat Containerterminal Ollenwarder kleddern wullen. In’e verleden Week harrn se ok al üm un bi veertig Mannslüüd faatkregen, de dat versöcht harrn - un all kömen se ut’e Nedderlannen. De Polizei glöövt, dat se en Container söken doot, in den Drogen binnen versteken sünd.

