Stand: 28.06.2023 09:30 Uhr Mehr junge Lüüd för den Beroop as Schoolmeester begeistern

Dat wüllt nu de Uni, de School- un de Wetenschopsbehöörd in Hamborg. De Plaan hierför, den se nu vörstellt hebbt, de lett aver Fragen apen. So tominnst seggt dat de Oppositschoonsparteien. De CDU geiht dat Ganze nich gau noog un de Linke is bang, dat sik denn üm de Lüüd, de studeren doot, nicht mehr goot noog üm kümmert warrt, wenn dat mehr Studienplätz geven deit. Wat dat vun’e Warkschop Erziehung un Wetenschop aver ok heten deit, is, dat vele Lüüd, de egens Schoolmeester warrn wüllt, jümehr Utbillen totiets afbreken doot.

