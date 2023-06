Stand: 28.06.2023 09:30 Uhr Striet wegen Loofpuuster

Speziaallüüd vun’e Polizei sünd güstern in Rissen togangen ween, denn dor is schaten worrn. In de Wedeler Landstraat is woll en Striet twüschen Navers över Stüer gahn. Een, de dor wahnen deit, de hett fröh an’n Aven sien Loofpuuster bruukt hatt. Un deswegen föhl sik en Naver vun em stöört un hett denn mit en Schreckschusspistool veermal in’e Luft schaten hatt. Den Naver hebbt se deswegen denn ok eerstmal fastnahmen hatt.

