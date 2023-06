Stand: 28.06.2023 09:30 Uhr Seeler-Enkel kummt trüch na’n HSV

In dat Volksparkstadion is bald al wedder en "Seeler" op’n Platz togangen. Levin Öztunali kummt nu bald trüch na’n HSV hen un dat is de Enkel vun "Uns Uwe". Vör teihn Johr hett de 27 Johr ole Offensivspeler den Vereen in’n Striet verlaten hatt. Toletzt speel he bi Union Berlin. De Fans freit sik nu: "En Transfer för dat Hart", so snackt een dor op Twitter över.

