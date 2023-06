Stand: 27.06.2023 09:30 Uhr Anspraak vun Putin

Dat weer sien eerste Fernsehanspraak na den Opstand vun de Wagner-Trupp: Russlands Präsident Wladimir Putin hett verkloort, worüm de Privatarmee bi’n Marsch op Moskau eerst mal nicht stoppt worrn is. Wat he seggt, wull he dormit verhinnern, dat Bloot vergoten warrt. Dat harr Tiet bruukt. Putin hett de Söldners opfordert, in de russ’sche Armee to kamen oder ut dat Land rut to gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch