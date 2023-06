Stand: 27.06.2023 09:30 Uhr Jung in Jugendpsychiatrie

Dat is woll en Utweg ut de Noot rut: En 14 Johr ole Jung, de psychisch opfällig is, de is nu in de Jugendpsychiatrie vun’t UKE. De Hamborger Soziaalbehöörd hett Weken na en Inrichten för em söcht. De Junge Mann weer an’n Anfang vun Maand ut dat Jugendkaschott rutkamen. Dor sät he wegen den Verdacht op versökten Dootslag binnen. He is denn aver freesproken worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch