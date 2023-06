Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr Köhlbrand-Bo warrt dürer

Dat Dolrieten vun de Köhlbrand-Brüch in'n Hamborger Haven warrt dürer as dacht. Eerst heet dat, dat dat 180 Millionen Euro kösten schull – nu warrt mit 450 Millionen rekent. Dat is bi en Senatsanfraag vun de CDU rutkamen. Wat man al weet, is, dat en Köhlbrandtunnel mehr as fief Milliarden Euro kösten wüür. Dorüm warrt nu ok wedder doröver nadacht, en ne'e Brüch to boen.

