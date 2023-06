Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr Blinken to Wagner-Opstand

Wo swach is Russlands Präsident Wladimir Putin? Na'n Opstand vun de Wagner-Söldners fraagt sik dat graad veele. US-Butenminister Antony Blinken sä, dat dat al en grote Saak weer, wenn binnen in Russland een Putins Macht in Fraag stellt – ok wenn de Saak mit'n Wagner-Opstand blots en Dag duert hett. Blinken sä ok, he glööv, dat de Ukraine dör'n Opstand stark maakt worrn is.

