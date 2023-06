Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr Wohnungsdrapen in Hamborg

Boen düer, Zinsen hooch – un denn noch dat ne'e Heizungsgesett: Bi'n Nebo vun Hüüs gifft dat graad veel Problemen. Dorüm maakt Facklüüd in Hamborg vundaag en Drapen, wo dat üm't Wohnen geiht. Mit dorbi is ok Bunnsboministersche Klara Geywitz vun de SPD. Dat warrt ünner annern dorüm gahn, woans Mehrfamilienhüüs serienwies billiger boet warrn künnt.

