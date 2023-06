Stand: 26.06.2023 09:30 Uhr Kieler Week to End

Na de Kieler Week sünd dütt Johr so veel Besökers kamen as noch nie nich. Üm un bi 3,8 Millionen Minschen sünd in Kiel ween, üm sik de 4000 Seilsportlers to bekieken un de bummelig 1500 Booten. Alleen bi de Windjammer-Paraad keken 140.000 Lüüd to.

