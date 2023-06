Stand: 24.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’e Regeln för de Wapenbehöörd

En Amokloop, so as den in’n Määrzmaand in Alsterdörp, den schall dat nich nochmal wedder geven. Deswegen gifft dat nu ne’e Regeln för de Wapenbehöörd. Düsse hett Binnensenater Andy Grote tohoop mit den Polizeipräsidenten Ralf Martin Meyer Dingsdag düsse Week op’n Disch leggt hatt. Dorbi geiht dat vör allen Dingen üm twee Saken: Een Saak is, dat bi de Wapenbehöörd nu söss ne’e Lüüd mit togangen sünd, wat de Kontrollen angahn deit. Un de anner Saak is, dat de Regeln nu wat scharper sünd, wenn dejenigen, de een Waap tohören deit, psychisch wat opfallen doot. De Behöörd un dat LKA schüllt nauer wat henkieken un dat, wat se weten doot, mit’nanner uttuuschen.

