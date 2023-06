Stand: 24.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weniger Hüer as dacht

Dat, wat een in Hamborg an Hüer betahlen deit, dat is gor nich so veel as dacht. Dat is bi en Studie bi rutsuert. In Opdrag geven worrn is düsse vun’e Hamborger Wahnungsweertschop. Un Dunnersdag düsse Week hebbt se de op’n Disch leggt hatt. Jede drütte Mietverdrag is bi de Studie ankeken worrn. An’n Enn bi rutsuert is, dat de Lüüd in Hamborg netto koolt in’n Snitt acht Euro eenunsöventig den Quadratmeter an Hüer betahlen doot. Man de Medervereen to Hamborg twievelt, dat de Daten repräsentativ sünd.

