Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr Harr een den Amokloop verhinnern kunnt?

Den Amokloop in Alsterdörp harr een afwennen kunnt. Dat hett nu tominnst Hamborgs Generalstaatsafkaat Jörg Fröhlich in’n Binnenutschuss vun’e Börgerschop seggt hatt. Sien Menen na, harrn de Lüüd in’e Wapenbehöörd, de tostännig ween sünd, akrater arbeiden müsst. Dat geev ja en Henwies, dat de Keerl, de dat later maakt hett, vun’e Psyche her opfällig ween is. Wat se düssen Henwies nich goot noog op’n Grund gahn sünd, dat wüllt se nu noch mal kloor kriegen.

