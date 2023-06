Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr Unwedders in Hamborg weniger dull

De sworen Unwedders güstern un in’e verleden Nacht hebbt Hamborg nich so dull drapen: Polizei un Füerwehr müssen wegen den starken Regen nich ganz so faken rut, sünd blots knapp dörtig Mal ween. Vör allen Dingen in Altna, Rodenboom, Wandsbeek un Rahlsteed sünd de Kellers vullopen, Straten överspöölt worrn oder dat Water stünn op’n Balkon. Mehre Bahn-Strecken sünd dicht - ok de twüschen Hamborg un Berlin. In Neddersassen is de Nootroop fakener bruukt worrn - 1.600 Mal alleen in Bruunswiek. Hagel un Bööm, de ümkippt sünd, de geev dat in’n Westen vun Düütschland.

