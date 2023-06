Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr Studie över de Hüern in Hamborg

De letzte Hamborger Studie, wat de Hüer angahn deit, de lööst bi Verbänn ünnerscheedlich Reakschonen ut. So as dat heet, betahlt een netto koolt in’n Snitt acht Euro eenunsöventig den Quadraatmeter. De Verband BFW Nord finnt, dat een nu vun’e Saak her beter mit’nanner över de Hüern snacken kann. Un dat liggt jümehr Menen na an de velen Daten, de een nu hett. In de Ünnersöken schall woll jede drütte Mietverdrag in Hamborg mit binnenween hebben. De Medervereen to Hamborg finnt, dat de Studie nich repräsentativ is - un bekrittelt, dat se sik in de Studie woll vör allen Dingen blots Verdrääg vun’e SAGA un vun‘e Genossenschopen ankeken harrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch