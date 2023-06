Stand: 23.06.2023 09:30 Uhr Lizenzen för gode Stratenmusik

De Bezirk Mitt will gode Straten-Muskanten ünner de Arms griepen. Egens is Stratenmusik an’e Bahnhööv verbaden. Nu schall dat aver an bestimmte Steden Ecken geven, wo een Musik maken dröfft. So as in London, schall en Jury, in de Fachlüüd sitten doot, Lizenzen vergeven, wo sik de Muskanten för bewarven mööt. Ümsett warrn schall de Idee vun’n HVV. De will sik den Vörslag nu aver eerstmal ’n beten wat nauer ankieken.

