Stand: 22.06.2023 09:30 Uhr Wedder Streiks bi de Bahn?

Dat kunn ween un bi de Bahn warrt bald wedder streikt. Un dat merrn in de Ferientiet. De Tarifverhannelns twüschen de Düütsche Bahn un de Iesenbahn- un Verkehrswarkschop sünd an'n Avend op Schiet lopen. De Bahn harr anbaden, mehr Geld to betahlen, man dat wat se sik dor vörstellt harrn, weer de EVG nich noog. Vundaag will de Warkschop besnacken, wat se nu maken wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.06.2023 | 09:30 Uhr

