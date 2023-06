Söök na U-Boot

De Suerstoff langt woll man blots noch för poor Stünnen. Liekers söökt minnst teihn Scheep na dat Mini-U-Boot, wat se siet Sünndag missen doot. Bi de Söök is ok en Roboter in'n Insatz, de ünnen in de depe See dükern deit. Mehre Partroullien un Transpoortflegers vun de kanaadsche un amerikaansche Luftwaff sünd ok in'n Insatz. Un dor süllt ok noch mehr Eenheiten in de neegsten Stünnen dortokamen. Wat dat Kloppen, wat se höört hebbt, wohrhaftig vun de Lüüd ut dat U-Boot kümmt, dat weet een gor nich so recht.

