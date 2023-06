Alsterfontään warrt anstellt

Vele Minschen in Hamborg hebbt dor al op luert. Vunaf hüüt Nameddag is de Alsterfontään wedder in Gang. Halvig twee schalt se ehr wedder an un denn sall se jedeen Dag vun morrns Klock teihn bet avends Klock teihn lopen. Normalerwies geiht dat för de Fontään op de Binnenalster al to't Enn vun'n April los. Düt Johr hebbt se dat wieder na achtern schaven wieldat se Energie sporen wullen un ok bi dat Instandhollen vun de Fontään leep dat nich allens so rund as dat egens ween sull.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch