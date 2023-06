Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr Wapenbehöörd stockt Personaal op

Hamborg stellt sien Wapenbehöörd nee op. Dormit wüllt se Amoklööp so as den in Alsterdörp, bi den acht Minschen sturven sünd, verhinnern. Henwiesen op en Gefohr süllt beter fasthollen un mit en Checklist afarbeit warrn. SPD-Binnensenater Andy Grote will ok dorför mehr Mitarbeiders instellen. So wüllt se nu nich mehr 27, man 33 Mitarbeiders hebben. Hamborgs Linke meent, dat warrt al lang Tiet, dat een dor mal wat deit. För de Hamborger CDU kümmt dat allens veel to laat. Un de AfD verlangt, dat de Binnensenater wat gegen verbaden Wapen deit.

