Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr Gröne Jugend gegen Tschentscher

De Gröne Jugend in Hamborg stellt sik utermaten düütlich gegen Börgermester Peter Tschentscher op. De SPD-Politiker föddert den EU-Asylkompromiss. Wat de Gröne Jugend meent, heet en strenger Asylrecht an de Butengrenzen vun de EU ok mehr Leed. Op den Lannsparteidag an'n Sünnavend will se över de Denkwies vun den root-grönen Senaat snacken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch