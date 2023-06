Stand: 21.06.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vunmorgen un ok vunnameddag kriegt wi hen un wenn nochmal en lütte Duusch vun baven, man de mehrste Tiet is dat nu wedder dröög bi bet to 28 Graad.

Morgen is allens mööglich. Sünnschien, later schuuvt en poor dicke Wulken ran un denn pladdert dat ok wedder – villicht sogor mal mit en Dunnerslag bi bet to 27 Graad.

