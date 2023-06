Stand: 20.06.2023 09:30 Uhr Profit vun de Energiewarken

De Hamborger Energiewarken hefft in't verleden Johr en Profit vun söventig Millionen Euro maakt – trotz Ukraine-Krieg un Gasmangellaag. In de tokamen Johren schall groot investeert warrn, so dat dat mit de sonöömt Wärmewend wat warrt – also dat Insporen vun Energie för't Klima. De Warmsplaan vun de Stadt schall an't End vun't tokamen Johr al fardig ween. Vun 2025 af an gifft dat hier al en Plicht för ne'e Oorten vun Heizungen. Da sä Umweltsenater Jens Kerstan in't NDR Hamborg Journal. so kummt de Wärmewend twee Johr fröher as mal plaant.

