Stand: 20.06.2023 09:30 Uhr Grootopdrag för Airbus

So en groten Opdrag hett dat in de Luftfohrt noch nie nich geven: Airbus boot fiefhunnert Flegers för de Airline IndiGo ut Indien. Dat geiht üm welk vun'n Typ A-320 – un de Typ warrt ok op Finkwarder boot. So mach dat ween, dat Airbus in Hamborg wat vun'n Opdrag afkriggt. Na'n Listenpries rekent, hett de Opdrag en Grött vun mehr as föfftig Milliarden Euro.

