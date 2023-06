Stand: 20.06.2023 09:30 Uhr Cosco-Deal afsloten

Lang hefft se snackt, man nu is kloor: De Reederee Cosco stiggt bi't Hamborger Container-Terminal Tolleroort in. Dat Ünnernehmen ut China köfft 24,99 Perzent; de Rest blifft bi de HHLA. De Präsident vun'n Ünnernehmensverband Haven Hamborg, Gunther Bonz, wies sik tofreed, dat dat nu endlich wat warrt. De Spreker för Havenpolitik vun de FDP-Bunnsdagsfraktschoon, Michael Kruse, sä, dat nu ok de Tiet vörbi weer, in de de HHLA Utreden för maue Tahlen harr.

