Stand: 19.06.2023 09:30 Uhr HVV wedder utlast

Wokeen an’t Wekenenn mit Bus oder Bahn ünnerwegens weer, de hett dat markt: Dat is wedder richtig vull. Mit‘n Hamborger Verkehrsverbund, dor sünd meist wedder so vele Lüüd op Tour as vör de Corona-Pandemie. De Grund is dat Düütschland Ticket. Dordörch is de Utlasten in’n Mai mitmal vun 89 op 95 Perzent na baven hüppt.

