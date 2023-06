Stand: 19.06.2023 09:30 Uhr Arbeidsunfall op‘n Boo

Dat geev en sworen Arbeidsunfall an’n U-Bahnhoff Wandsbeek-Gartenstadt: Dor is in de Nacht en Booarbeider üm‘t Leven kamen. Twee tunnenswore Stahldrägers, de hebbt em tofaat kregen as se ut rund veer Meter in de Höög na ünnen fullen sünd. De Grund, dat se daalfullen sünd, weer woll, dat en drütten Stahldräger blangen jüm afleggt worrn weer. De Polizei un dat Amt för Arbeidsschuul, de ünnersöökt de Saak nu.

