Stand: 17.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Plaan för’n Haven

Woans schall de Hamborger Haven bet 2040 utsehen? Dat steiht in den ne’en Plaan för’n Haven binnen, den Weertschopssenatersch Melanie Leonhard Dingsdag düsse Week op’n Disch leggt hett. Süden vun’e Köhlbrandbrüch schüllt Flachen för de Produkschoon vun Kraftstoff ut ne’erbore Energien praat hollen warrn - also to’t Bispeel för grönen Waterstoff. Un westen vun’n Waltershofer Haven schüllt ne’e Plätz för gröttere Containerscheep henkamen. Bi dat, wat dor so an Containers dör’n Haven geiht, dor rekent de Senaat aver kuum noch dormit, dat dat mehr warrn deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch