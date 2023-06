Stand: 17.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Akschoonsdag vun’e Aftheken

Middeweken düsse Week sünd in Hamborg negen vun teihn Aftheken dichtbleven. Mit düsse Protestakschoon, de dat in ganz Düütschland geev, sünd se gegen de Sundheitspolitik vun’e Bunnsregeren gegenangahn. So as de Afthekerkamer dat seggen deit, gifft dat ümmer mehr Arbeit wieldat se vele Saken totiets nich levern köönt un bavento warrt allens ümmer dürer. De Honororen aver bleven sieht Johren ümmer gliek.

