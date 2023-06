Stand: 17.06.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Grote Razzia in’n Noorden

De Hamborger Staatsafkaatschop hett Dunnersdag düsse Week en Razzia maakt hatt in Hamborg un anner Bunnslänner. Op’n Kieker hebbt se en Bann, de över Johren henweg Saken bi’n Kopperhersteller Aurubis klaut hebben schall. Dat geiht üm en Millionengeschäft un dat tünnenwies mit Produkten, wo Edelmetall mit binnen is. Bi de Razzia hebbt de Polizeilüüd bavento bannig düre Klocken, 200.000 Euro an Bargeld, Scheetiesens, Fohrtüüch un woll ok Saken vun dat, wat se klaut harrn, sekerstellt. Söss Mannslüüd hebbt se fastnahmen hatt.

